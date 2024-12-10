«Байер» — «Интер»: назван фаворит матча Лиги чемпионов

Во вторник, 10 декабря, на стадионе «БайАрена» в немецком Леверкузене состоится матч 6-го тура соревнования «Байер» — «Интер». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение немецкому клубу. Сделать ставку на победу «Байера» предлагается с коэффициентом 2.35, что приблизительно равно 42% вероятности.

Шансы увидеть победу «Интера» соразмерны с шансами увидеть ничейный исход. Коэффициенты находятся в районе 3.20-3.60.

Вместе с тем аналитики склоняются к тому, что в Леверкузене будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.