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«Байер» — «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов

«Байер» — «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч «Байер» — «Интер».

Ставка: «Интер» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.28.

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В пяти последних матчах в разных турнирах леверкузенцы добыли пять побед. Кроме того, получается разбираться не только с аутсайдерами и середняками. На прошлых выходных обыграли скромный «Санкт-Паули» (2:1), а до того выбили из Кубка Германии мюнхенскую «Баварию» (1:0).

И всё же я бы не стал так верить в подопечных Хаби Алонсо. Они ничего не смогли предложить «Ливерпулю» в 4-м туре Лиги чемпионов, уступив со счётом 0:4. Да и с «Баварией» играли в большинстве с первого тайма. «Интер» прямо сейчас столь же грозный соперник. Даже на выезде ему вполне по силам не проиграть. Тем более что в этом сезоне команда вообще редко проигрывает.

Хотя важно здесь ещё и то, что команда Симоне Индзаги нечасто пропускает. Например, за семь прошлых матчей в разных турнирах пропустила всего лишь два раза. Один из них — автогол. А в Лиге чемпионов за пять туров вообще нет пропущенных мячей. С учётом также возникающих у «Байера» сложностей в играх с грандами можно проверить Х2 через ТМ 3.5 мяча.

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