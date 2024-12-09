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Игрок «Динамо» Мх Мохаммад Джавад получил награду за БЕТСИТИ лучший гол первого круга

Игрок «Динамо» Мх Мохаммад Джавад получил награду за БЕТСИТИ лучший гол первого круга
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Футболист махачкалинского «Динамо» Мохаммад Джавад получил награду за лучший гол первого круга. Специальный приз полузащитнику вручил генеральный директор клуба Шамиль Газизов перед заключительным домашнем матчем первой части сезона с «Рубином».

Болельщики «Динамо» голосовали за лучший гол круга в телеграм-канале команды, и на официальной странице «ВКонтакте». Джаваду удался мощный удар с левой в девятку ворот «Ахмата», тот мяч стал единственным в игре. Посмотреть видео с голом можно здесь.

Иранец перешёл в «Динамо» летом 2024-го и за это время провел за махачкалинцев 13 игр, в которых забил один мяч и выполнил две голевые передачи.

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