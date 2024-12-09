Игрок «Динамо» Мх Мохаммад Джавад получил награду за БЕТСИТИ лучший гол первого круга

Футболист махачкалинского «Динамо» Мохаммад Джавад получил награду за лучший гол первого круга. Специальный приз полузащитнику вручил генеральный директор клуба Шамиль Газизов перед заключительным домашнем матчем первой части сезона с «Рубином».

Болельщики «Динамо» голосовали за лучший гол круга в телеграм-канале команды, и на официальной странице «ВКонтакте». Джаваду удался мощный удар с левой в девятку ворот «Ахмата», тот мяч стал единственным в игре. Посмотреть видео с голом можно здесь.

Иранец перешёл в «Динамо» летом 2024-го и за это время провел за махачкалинцев 13 игр, в которых забил один мяч и выполнил две голевые передачи.