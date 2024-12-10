«Аталанта» — «Реал» Мадрид: прогноз Вредного букмекера

Автор телеграм-канала «Вредный букмекер» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» Мадрид.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.65.

«Руки так и тянутся проверить П1 за шикарный коэффициент 2.80. Но играть против «Реала», злого и предельно мотивированного клуба Карло Анчеллотти, — слишком рискованно.

Надёжным вариантом считаю общий тотал голов больше 2.5 за 1.65. Кто-то верит, что Мбаппе и компания третий раз кряду завершат гостевой матч Лиги чемпионов без забитых мячей?

Что уж говорить про «Аталанту», которая девять поединков подряд стабильно отгружает оппонентам от двух мячей. На данном отрезке по игре это, пожалуй, топ-2 команда Европы после «Ливерпуля». Хозяева сыграют в максимально интенсивный футбол с тотальным прессингом, что на руку «Реалу» — если с позиционкой у Анчеллотти есть сложности, то в контратаках уровень мастерства звёзд делает своё дело.

«Реал» — раздражитель для каждого клуба, но для «Аталанты» это особый случай. Именно мадридцы переиграли команду Гасперини в матче за Суперкубок Европы в середине августа со счётом 2:0 — ещё один довод в пользу настроя, эмоций, яркости. Верю в результативный футбол и сам заряжу на выбранный исход. Но будьте аккуратны — ставьте без попыток заработать и только ту сумму, которую не жалко проиграть», — сказал Прокофьев специально для «Чемпионата».