«Лилль» — «Штурм»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Лилль» — «Штурм».

Ставка: «Лилль» победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.95.

«Лилль» шикарно выступает в Лиге чемпионов. В предыдущих турах его подопечные разделались с двумя мадридскими клубами — «Реалом» (1:0) и «Атлетико» (3:1), победили «Болонью» (2:1), а также сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1). Как видно, с обороной здесь полный порядок. Впрочем, забивают «доги» тоже не особенно много.

Для «Штурма» тоже привычны малорезультативные исходы. В предыдущих турах Лиги чемпионов он забил только два мяча, а пропустил шесть. Шансов на выход в плей-офф у клуба из Граца мало. На счету одна победа против четырёх поражений, да и та одержана над имеющей идентичные показатели «Жироной» (1:0) дома.

Можно смело проверить П1 + ТМ 4.5 мяча. Высокой результативности смысла ждать никакого. Ни разу в этом сезоне «доги» не забили больше трёх мячей. Сенсацию во Франции «Штурм» вряд ли подарит, но навязать борьбу и постараться пропустить как можно меньше — посильная задача.