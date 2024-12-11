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«Милан» — «Црвена Звезда»: прогноз «Чемпионата»

«Милан» — «Црвена Звезда»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Милан» — «Црвена Звезда».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.43

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«Милан» многое позволяет у своих ворот даже аутсайдерам. Во встрече 12-го тура чемпионата Италии команда пропустила три мяча от «Кальяри» (3:3), а в предыдущем туре Лиги чемпионов получила два от «Слована» из Братиславы. В сумме в 20 официальных встречах «россонери» пропустили 25 голов.

Сербы набрали только три очка в пяти турах, но итальянскому клубу наверняка доставят проблем. В предыдущих двух турах Лиги чемпионов подопечные Владана Милоевича забили два мяча «Барселоне» (2:5) и отгрузили пять «Штутгарту» (5:1). Проблем с уверенностью точно не будет. Пожалуй, наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 3.5 мяча. Коэффициент симпатичный — 2.43.

С разницей в классе приходится считаться. У «Милана» не всё получается, он нестабилен. Тем не менее у «дьяволов» отличный подбор исполнителей. В 20 матчах они забили 40 мячей. Плюс «Црвене Звезде» частенько не удаётся сдерживать техничных нападающих. В семи встречах Лиги чемпионов команда пропустила 19 голов. Ждём бодрый футбол с обилием ошибок и голов в обе стороны.

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