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«Арсенал» — «Монако»: прогноз на матч в Лондоне

«Арсенал» — «Монако»: прогноз на матч в Лондоне
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Арсенал» — «Монако».

Ставка: «Арсенал» победит + обе забьют за 3.05.

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Монегаски отдали вторую строчку в чемпионате Франции и выпали из лидирующей группы в Лиге чемпионов. Спору нет, в целом коллектив смотрится неплохо. Моменты создаются, голы забиваются, очки набираются более-менее регулярно. То есть перспективы остаются многообещающими.

Однако на «Эмирейтс» этого будет недостаточно. «Арсенал» клыкаст, стабилен и забивает больше «Монако» в последних матчах. Кроме того, не забывайте, что представителю французской Лиги 1 ещё придётся провести какое-то время в дороге по пути в Англию. Это всегда означает сокращение отдыха и подготовки. В условиях плотного календаря — серьёзная жертва.

Понятно, что «Арсенал» не настолько фаворит, каким его выставляют букмекеры. «Монако» наверняка сумеет наиграть хотя бы на гол, учитывая собственные достижения в атаке и не самую надёжную оборону соперника. И всё же «канониры» добудут победу на своём поле. Скорее всего, здесь будет что-то вроде 2:1 в их пользу.

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