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«Боруссия» Дортмунд — «Барселона»: прогноз на матч

«Боруссия» Дортмунд — «Барселона»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Боруссия» — «Барселона».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.73.

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Дортмундская «Боруссия» довольно неплохо выглядит. Оправиться после неожиданного поражения от скромного «Майнца» (1:3) получилось на твёрдую четвёрку. Сперва были разгромные победы над «Фрайбургом» (4:0) и загребским «Динамо» (3:0), а затем удалось отобрать очки у мюнхенской «Баварии» (1:1). Правда, следом поделили очки с «Боруссией» М в Бундеслиге.

«Шмели» забили в 16 из 17 последних матчей в разных турнирах. И это плохая новость для «Барселоны». «Барселона» заметно сбавила темп. С 10 ноября каталонская команда провела шесть матчей в разных турнирах. Здесь случились неожиданные поражения от «Реала Сосьедад» (0:1) и «Лас-Пальмаса» (1:2), а также упущенные победы над «Сельтой» (2:2) и «Бетисом» (2:2). Отдельно обращу внимание на количество пропущенных мячей.

За семь матчей с ноября «Барселона» пропустила 11 мячей. Это много, если претендуешь на золотые медали в каждом турнире и не побеждаешь при этом в каждом матче. Но это отличная возможность для «Боруссии» проявить себя. Так что на «Сигнал Идуна Парк» в эту среду должно быть весело. Жду голы в обе стороны и тотал больше 2.5 мяча.

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