«Ювентус» — «Манчестер Сити»: ставка с коэффициентом 3.60

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Манчестер Сити».

Ставка: ничья за 3.60.

Что-то зачастил «Ювентус» с ничейными результатами. Месяц назад, 9 ноября, одержал победу над «Торино» (2:0) в дерби и с тех пор — ни туда, ни сюда. И если мирный исход с «Миланом» (0:0) и «Астон Виллой» (0:0) понять можно, поскольку это сильные соперники, то «Лечче» (1:1) и «Болонью» (2:2) надо было побеждать. Отметим, что забивают и пропускают туринцы мало.

Перед 6-м туром у обоих клубов по восемь очков в активе и четырёхочковый отрыв от 25-й строчки, которая эквивалентна вылету из соревнования. Отставание от топ-8, дающего право на прямой выход в плей-офф, составляет всего два очка. Однако плотность в таблице крайне высокая, а некоторые конкуренты будут постабильнее. Кажется, для обеих сторон в данном случае самый оптимальный вариант — не остаться совсем без очков. А это значит, можно ожидать ничью.

Альтернативный вариант может выглядеть как ставка на тотал меньше 2.5 мяча. Итальянский клуб — один из лучших по числу пропущенных мячей в чемпионате Италии. Английский же не сумел ничего предложить «Ливерпулю» (0:2) и «Тоттенхэму» (0:4). Едва ли здесь будет голевой парад. Это опасно для обеих сторон.