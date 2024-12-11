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«Атлетико» Мадрид — «Слован»: прогноз «Чемпионата»

«Атлетико» Мадрид — «Слован»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид — «Слован».

Ставка: «Атлетико» победит с форой (-2.5) за 1.77.

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Найти интригу в этом противостоянии крайне сложно. «Слован» проделал большой путь для выхода в общий этап Лиги чемпионов, но новый уровень оказался слишком сложным. Команда из Братиславы проиграла все пять матчей с общим счётом 4:18.

Много пропускает «Слован» не только на международной арене. Показатели в чемпионате Словакии говорят о том, что он в принципе плохо защищается. В 17 встречах первенства клуб из Братиславы получил 20 голов. Сенсации в Мадриде не будет. «Матрасники» должны выиграть разгромно или даже крупно. Возьмём П1 с форой (-2.5).

Разница в классе между командами очень большая. Может быть, «Словану» удастся забить один гол, но пропущено будет куда больше. В 23 встречах во всех турнирах «матрасники» отгрузили 46 голов. В среднем они забивают два мяча за игру, но аутсайдерам зачастую прилетает больше. В этот раз норму будет перевыполнить несложно.

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