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Определён фаворит матча Лиги чемпионов «Боруссия» — «Барселона»

Определён фаворит матча Лиги чемпионов «Боруссия» — «Барселона»
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В среду, 11 декабря, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов «Боруссия» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу испанской «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.16, что приблизительно равно 45% вероятности.

Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 3.20 (31% вероятности). Ничью видят наименее вероятным событием, коэффициент — 4.10 (24%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.41.

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