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«Жирона» — «Ливерпуль»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

«Жирона» — «Ливерпуль»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Жирона» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» со счётом 3:1 за 9.80.

«В 6-м туре Лиги чемпионов пройдёт встреча «Жироны» и «Ливерпуля». Не думаю, что тут у испанского коллектива есть хоть какие-то шансы. Англичане сейчас выступают лучше всех в Европе.

«Ливерпуль» пока остаётся единственной командой турнира, которая только выигрывала — пять побед в пяти турах, 12 забитых голов и всего один пропущенный. Само собой, подопечные Слота лидируют в таблице. Хотя большого отрыва от преследователей у них нет — «Интер» сидит на хвосте, отставая всего на два очка. А «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд имеют разрыв с лидером в три балла.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 20:45 МСК
Жирона
Жирона, Испания
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну а «Жирона» пока добыла только три очка в пяти турах. Конечно, с такими результатами тяжело претендовать на выход в плей-офф. Жиронцы сейчас идут на 30-м месте в таблице. Для них тоже пока ничего не потеряно — от финиша в топ-24 их отделяют три и четыре балла. Но их осталось ещё набрать, а также ждать неудач других соперников с 25-й по 29-ю строчку.

Обе команды уже проводили матчи против топовых соперников в ЛЧ. Так, «Ливерпуль» смог одолеть «Милан» (3:1), «Байер» (4:0) и, что самое главное, мадридский «Реал» (2:0). «Жирона» же уже встречалась с «ПСЖ» (0:1). Остальные соперники у неё не имели топового статуса. Но и с ними представитель Испании терпел неудачи — 2:3 от «Фейеноорда», 0:4 от ПСВ. Единственную викторию жиронцы добыли в противостоянии со «Слованом», играющим ещё хуже в этой ЛЧ.

Последние результаты в домашних турнирах тоже отличаются у команд в этой паре. «Ливерпуль» почти не теряет очков в АПЛ, часто побеждает. Одно из исключений произошло как раз на прошлых выходных — 3:3 с «Ньюкаслом». Но первое место в турнире «красные» не потеряли. «Жирона» же идёт в середине Ла Лиги. Сейчас у неё идёт мини-серия без побед из трёх встреч.

Так что, я думаю, тут всё очевидно. Даже если тренерский штаб Слота даст некоторым игрокам основы отдохнуть, «Ливерпуль» всё равно будет сильнее своего соперника. «Жироне» на дистанции тяжело приходится. Я не думаю, что тут ей удастся набрать очки», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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