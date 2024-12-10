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«Жирона» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Испании

«Жирона» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Испании
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Жирона» — «Ливерпуль» в 6-м туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.98.

«Лига чемпионов, 6-й тур. И начинаем мы с поездки в Испанию на стадион «Монтиливи», где крепкая «Жирона» будет принимать лидера нынешнего формата Лиги чемпионов «Ливерпуль».

И здесь понятно, что «Ливерпуль», безусловно, фаворит. Всё на поверхности. «Жирона» в последнем туре чемпионата Испании проиграла «Реалу» — 0:3. И до этого она играла очень неровно. А сейчас в Лиге чемпионов занимает 30-е место с одной победой над братиславским «Слованом» в домашней встрече.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 20:45 МСК
Жирона
Жирона, Испания
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль», как правило, в таких матчах сразу с первых минут никуда вперёд не несётся. Он присматривается к сопернику, он прощупывает его, ну и потом, в нужный момент, за счёт переключения скоростей этого соперника, — взламывает. Так было уже неоднократно в нынешнем сезоне.

Если учесть форму «Ливерпуля», конечно, «Жироне» будет максимально сложно что-то противопоставить. Я думаю, что Мичел прекрасно понимает, что надо выставить все возможные барьеры, все возможные коридорчики закрыть, чтобы не пускать Салаха и компанию вперёд к воротам голкипера каталонского клуба. Но если это удастся сделать в первом тайме, то во втором «Жироне» будет уже сложновато. И усталость будет накапливаться, и количество ошибок возрастёт. И, как правило, в таких ситуациях команду додавливают. «Реал» сейчас дожал, додавил «Жирону». Так может произойти и с «Ливерпулем».

Поэтому мой прогноз — «второй тайм результативнее первого» за коэффициент 1.98», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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