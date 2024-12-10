«Зальцбург» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Австрии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зальцбург» – «ПСЖ» в 6-м туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 1.91.

«Австрийский «Зальцбург» дома сыграет против «ПСЖ». Обе команды сейчас за пределами зоны плей-офф. «Пари-Сен-Жермен» занимает 25-е место, «Зальцбург» занимает 32-е. У «Зальцбурга» пока в активе только неожиданная выездная победа над «Фейеноордом» со счётом 3:1. У «ПСЖ» в активе победа над «Жироной» (1:0), и потом четыре матча подряд команда Луиса Энрике не выигрывала. Проиграли «Арсеналу», сыграли вничью с ПСВ и уступили в последних двух матчах «Атлетико» Мадрид и «Баварии». И где-то, надо признать, Парижу действительно не повезло.

Сейчас может быть небольшой спад у «ПСЖ». Он два матча подряд сыграл вничью в чемпионате Франции, но там хороший, большой задел. Сыграли вничью с «Нантом» и с «Осером» в последнем туре (0:0). Но настрой на Лигу чемпионов максимальный, потому что впереди у «ПСЖ» ещё домашний матч с «Ман Сити» и выезд в Германию к «Штутгарту». Сейчас кровь из носу обязательно против «Зальцбурга» надо брать своё и возвращаться в зону плей-офф. Ну а там уж как получится. Никто не поймёт, если Париж в итоге окажется вне зоны топ-24 и в плей-офф Лиги чемпионов не сыграет.

Париж — безусловный фаворит. Я думаю, что концентрация будет максимальная и группа атаки на сей раз Луиса Энрике не подведёт. «Зальцбург» играет очень неровно, играет не ахти как в нынешнем сезоне, поэтому у Парижа хорошие шансы увезти победу из Австрии, и победу убедительную, я думаю, минимум с разницей в 2 мяча.

Мой прогноз — победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 1.91», — приводит слова Генича «РБ Спорт».