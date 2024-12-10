«Аталанта» — «Реал» Мадрид: прогноз Виктора Гусева на встречу Лиги чемпионов

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал».

Ставка: «Аталанта» не проиграет за 1.59.

«24-е место в таблице Лиги чемпионов — сильный стимул для мадридцев взять три очка даже в выездном матче с командой, которая в разных турнирах не проигрывает уже на протяжении 14 матчей. Причём на этом пути «Аталанта» сделала всего две ничьи, а серия выигрышей после 0:0 на своём поле с «Селтиком» составляет уже девять игр.

Команда из Бергамо стоит пятой в таблице ЛЧ, а в чемпионате Италии лидирует. Тут на первое место «Аталанту» вывела пятничная домашняя победа над «Миланом» (2:1). Уже 10-м забитым мячом в 17 матчах разных турниров отметился Лукман, ставший автором победного гола. А на счету лучшего бомбардира клуба Ретеги — 14 в 21. Отдохнувший (а нападающий вышел на поле только на последние 20 минут), он будет представлять реальную опасность для Мадрида. Хотя первоочередной задачей для хозяев, думается, будет надёжно сыграть сзади. Ведь ничья выглядит вполне приемлемым результатом с учётом высокого положения в таблице. К тому же игра в обороне — не самая сильная сторона команды. Великолепная результативность «Аталанты» сочетается с показателем уровня середняка по пропущенным.

Потеря из-за травм Куадрадо и Дзаппакосты серьёзны в плане организации игры, но не критичны.

«Реал», в отличие от соперника, перед последними тремя турами предварительного этапа ЛЧ не устроит ничья. В чемпионате Испании команда, выиграв в субботу на выезде у «Жироны» (3:0) с голами Беллингема (забившего в пятой подряд игре чемпионата), Гюлера и Мбаппе, сократила отставание от «Барселоны» до двух очков. Мбаппе, похоже, обретает форму, а повреждение великолепного Беллингема не должно помешать ему выйти на поле в Бергамо. Под вопросом состояние травмированного Винисиуса, без которого команда проиграла в двух матчах из четырёх. Но вот возвращение в строй Родриго тренер Анчелотти пообещал.

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Летом «Реал» победил «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА (2:0), впрочем, тогда команда Гасперини ещё не набрала нынешний ход. Умеющие сыграть на контратаках хозяева будут крайне опасны для соперника, у которого из-за повреждений к тому же отсутствуют сразу несколько сильных игроков обороны», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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