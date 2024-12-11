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«Ювентус» — «Манчестер Сити»: назван фаворит матча Лиги чемпионов

«Ювентус» — «Манчестер Сити»: назван фаворит матча Лиги чемпионов
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В среду, 11 декабря, на стадионе «Альянц» в Турине состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу английского «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.02, что можно представить как 49% вероятности.

Победа итальянского «Ювентуса» оценивается коэффициентом 4.10 (около 24% вероятности). Коэффициент на ничью находится в пределах 3.60 (27%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч Лиги чемпионов в Италии получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

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