«Арсенал» — «Монако»: букмекеры оценили шансы команды Головина

В среду, 11 декабря, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов «Арсенал» — «Монако». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение англичанам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.31, что переваливает за 75% вероятности.

Победа «Монако» оценивается коэффициентом 11.00 (около 9% вероятности), а на ничью можно поставить за 5.80 (16%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Лондоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.12. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.