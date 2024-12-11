Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Арсенал» — «Монако»: букмекеры оценили шансы команды Головина

«Арсенал» — «Монако»: букмекеры оценили шансы команды Головина
Комментарии

В среду, 11 декабря, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов «Арсенал» — «Монако». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
«Арсенал» — «Монако». Головин сделает всё, что в его силах
«Арсенал» — «Монако». Головин сделает всё, что в его силах

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение англичанам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.31, что переваливает за 75% вероятности.

Победа «Монако» оценивается коэффициентом 11.00 (около 9% вероятности), а на ничью можно поставить за 5.80 (16%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Лондоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.12. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Материалы по теме
«Милан» — «Црвена Звезда». Сербы готовы к сенсации
«Милан» — «Црвена Звезда». Сербы готовы к сенсации
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android