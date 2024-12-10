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«Аталанта» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч общего этапа Лиги чемпионов

«Аталанта» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч общего этапа Лиги чемпионов
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Реал Мадрид» в 6-м туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.60.

«Очень интересная встреча. Я помню их матч за Суперкубок летом, и там «Реал» на классе разобрался с «Аталантой», завоевал очередной трофей. И тогда казалось, что у мадридцев будет очередной очень успешный сезон, никаких проблем не возникнет. А в итоге мы видим, что у «Реала» очень много трудностей. Мбаппе никак не приживётся, совсем не оправдывает ожиданий. Многие футболисты выбывают. То Куртуа не было, то сейчас Винисиуса, правда, к этой игре он подойдёт, Родриго был в лазарете, Камавинга — тоже. Когда вернётся Карвахаль — никто не знает. И если в чемпионате благодаря многочисленным осечкам «Барселоны» удаётся даже лидировать по потерянным, то в Лиге чемпионов всё сложно. После пяти туров «Реал» занимает только 24-е место, то есть последнее из тех, которые дают право попасть в плей-офф. И сейчас можно выпасть отсюда, если уступить в Италии.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А «Аталанта» очень комфортно идёт, занимает пятое место с 11 очками. Нет поражений у команды Гасперини, пропустили только один мяч. Интересно, что два матча дома «Аталанта» закончила 0:0 — с «Арсеналом» и с «Селтиком».

Я не верю, что такая сухая серия продлится у итальянского клуба. Он сейчас в огромном порядке, даже лидирует в Серии А. У «Реала» далеко не лучшая оборона, Милитао отсутствует, сильнейший защитник команды. Там вынужден играть Тчуамени. Моменты у «Аталанты» обязательно будут. Но и «Реал» впереди может забивать. Беллингем форму набрал, Мбаппе забил в последнем туре, может вернуться Винисиус.

От результата здесь можно ожидать всё что угодно. Поэтому поставлю на «тотал больше 2.5». И 2:1 может быть, и 2:2, и 1:2. «Аталанта» захочет взять реванш, у неё есть запас по очкам, может сыграть раскрепощённо. И встреча получится яркой», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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