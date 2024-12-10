«Аталанта» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Бергамо

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» со счётом 2:1 за 8.40.

«Центральный матч 6-го тура Лиги чемпионов — «Аталанта» и «Реал» Мадрид. Можно сказать, это почти что последний шанс команды Анчелотти, чтобы попасть напрямую в 1/8 финала плей-офф. Пока что очень тяжело проходит турнир для неё.

Собственно, пока что «Реал» еле-еле попадает даже в 1/16 финала. С шестью очками клуб стоит на пограничной 24-й строчке. И это не стечение обстоятельств. Мадридцы действительно проваливают этот розыгрыш ЛЧ. И это при том, что летом в клуб пришёл Килиан Мбаппе, чуть ли не ради победы в еврокубке.

Многое в «Реале» поменялось за лето. Сейчас ещё и лазарет наполняется каждые несколько недель основными игроками. Так что против тяжёлых соперников «сливочным» совсем тяжело приходится. В этом розыгрыше ЛЧ они уже проиграли «Лиллю» (0:1), «Милану» (1:3) и «Ливерпулю» (0:2). И вообще нельзя сказать, что где-то судьи были виноваты в поражениях команды, где-то не везло просто. Победы же «Реал» добыл в играх со «Штутгартом» (3:1) и «Боруссией» Дортмунд (5:2). Как раз таки в игре с дортмундцами всё тоже у «сливочных» шло к поражению, но во втором тайме команда Шахина при счёте 2:0 решила перейти на другую схему и начала играть на удержание, чем мадридцы и воспользовались.

И на фоне «Реала» «Аталанта» выглядит совершенно по-другому. Пока что в её активе нет ни одного поражения в этой ЛЧ — две ничьи и три победы. Да, иногда везло с соперниками бергамаскам — 3:0 с «Шахтёром», 0:0 с «Селтиком» и 6:1 с «Янг Бойз». Но были и тяжёлые противостояния — 0:0 с «Арсеналом», 2:0 со «Штутгартом». С 11 баллами команда Гасперини идёт сейчас на шестом месте, имея минимальный разрыв с соперниками выше. Правда, и сразу семь клубов ниже имеют отставание от представителя Италии всего в один балл. Так что пока «Аталанте» ничего не гарантировано.

И нельзя в таком важном противостоянии отталкиваться только от матчей в ЛЧ. В домашних турнирах они тоже показывают разные результаты. «Аталанта» идёт на длинной серии побед. Причём у неё уже есть важные достижения — 2:1 с «Миланом», 2:0 с «Ромой» и 3:0 с «Наполи». «Реал» же чередует разные результаты в Ла Лиге, время от времени неудачи терпит с сильными противниками — 1:2 с «Жироной», 0:4 с «Барселоной».

В общем, «Реал» явно проблемный сейчас. У него много травмированных. Да, состав всё равно большой у клуба, сейчас ещё и топовые игроки пополнили состав. Но тот же Мбаппе 100%-ный результат пока не даёт, он редко забивает, не берёт игру на себя. «Аталанта» выглядит как более слаженный и сыгранный коллектив.

Но часто «Реал» в подобных ситуациях умеет удивлять, работает его «магия ЛЧ». Так что тут я поставлю на мадридцев. Мой выбор — победа «Реала» со счётом 2:1 с коэффициентом 8.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».