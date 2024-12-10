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«Лейпциг» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов 10 декабря

«Лейпциг» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов 10 декабря
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Астон Вилла».

Ставка: ничья за 3.50.

«Лейпциг» примет дома «Астон Виллу» в 6-м туре Лиги чемпионов. У немецкой команды совсем ничего не складывается в этом турнире. Англичане выступают намного лучше. Но я всё равно не так уверен тут в успехе гостей.

Примечательно, что сейчас соперники находятся в очень похожей ситуации, если смотреть на их статистику матчей за несколько месяцев. Обе они шли на сериях без побед, которые прервали в двух последних встречах. У «Лейпцига» ситуация была чуть лучше — серия насчитывала шесть матчей, пять проигрышей и одна ничья. На эту серию пришлись и несколько игр в ЛЧ — 1:3 от «Селтика» и 0:1 от «Интера».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Прервалась серия у «РБ» в матче Кубка Германии с достаточно сильным противником — 3:0 с «Айнтрахтом». Затем он и «Хольштайн» одолел в Бундеслиге (2:0). В чемпионате «Лейпциг» пока не так сильно опустился — четвёртое место. Пусть и отставание от лидирующей «Баварии» у него уже довольно большое.

У «Астон Виллы» серия неудач насчитывала по итогу восемь матчей. В большинстве игр клуб тоже уступал. Хотя на ЛЧ пришлась одна ничья — 0:0 с «Ювентусом». В другом туре «львы» проиграли более лёгкому противнику, «Брюгге» (0:1). Точно так же, как и у «РБ», в последних двух турах команда Эмери смогла выиграть — оба раза в АПЛ у «Брентфорда» (3:1) и у «Саутгемптона» (1:0). В таблице АПЛ «Вилла» тоже всё ещё идёт относительно высоко — в зоне еврокубков на шестом месте.

И если смотреть на их выступления в Лиге чемпионов, то они уже различаются намного сильнее. «Лейпциг» ни разу не выиграл — пять проигрышей в пяти турах. В таблице он идёт очень низко, на 34-м месте. «Астон Вилла» же начала турнир уверенно — три победы кряду. Так что она идёт намного выше — девятое место.

Да, пока что в еврокубке они выступали очень по-разному. Но в последних играх «Лейпциг» показал прогресс. Это всё ещё не такой уж слабый коллектив. А серия из пяти поражений в турнире кряду только сильнее его мотивирует. Плюс «РБ» играет дома, это тоже очень важно», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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