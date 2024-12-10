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«Шахтёр» — «Бавария»: ставка Эльвина Керимова на встречу 6-го тура Лиги чемпионов

«Шахтёр» — «Бавария»: ставка Эльвина Керимова на встречу 6-го тура Лиги чемпионов
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Комментарии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Бавария».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.81.

«Шахтёр» сыграет против «Баварии» в 6-м туре Лиги чемпионов. Донецкий клуб набрал четыре очка в турнире. В прошлом туре он вёл со счётом 2:0 в игре с ПСВ, но умудрился проиграть, пропустив трижды в самом конце. Дважды «Шахтёр» пропустил после 90-й минуты. Очень обидно ему было, конечно. В чемпионате «Шахтёр» идёт на третьем месте, по потерянным он отстаёт от лидера — киевского «Динамо» — на четыре очка.

Сейчас в ЛЧ соперником «Шахтёра» является «Бавария». Она, естественно, нуждается в победе. Клуб явно планирует напрямую выйти в 1/8 финала плей-офф. Для этого ему надо занять место не ниже восьмого. И команда Компани поправила свои турнирные дела в Лиге чемпионов, одержав две победы подряд с одинаковым счётом 1:0 — с «Бенфикой» и с «ПСЖ».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Здесь гостевая игра для «Баварии». Она в целом матчи свои контролирует. Хотя недавно команда успела вылететь из Кубка Германии, проиграв «Байеру» после удаления Нойера. Есть главный вопрос, который связан с матчами «Баварии», если говорить о ставках, — забьёт она больше 3.5 голов за матч или нет? Если посмотреть статистику, то в последних семи матчах из восьми во всех турнирах с участием «Баварии» проходила ставка на тотал меньше 3.5. Почти всё время это происходит. Прервалась эта серия в игре с «Хайденхаймом». Но там «Хайденхайм» просто разозлил «Баварию», он нанёс всего два удара за матч и два гола забил. То есть это аномалия.

В целом «Бавария» почти не даёт ничего создавать соперникам, во многих матчах так происходит. Хотя играет она с очень высокой линией защиты и сама создаёт, забивает. Но при этом нельзя сказать, что она всё время забивает очень много, тем более что сейчас у неё нет Кейна.

В общем, я бы выбрал вариант, что в этом матче будет меньше 3.5 голов с коэффициентом 1.81. Мне кажется, что не так просто будет «Баварии» с «Шахтёром» — это организованная команда. Понятно, что рискованно. Но по остальным событиям, если смотреть, коэффициенты маленькие», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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