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«Байер» — «Интер»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов в Леверкузене

«Байер» — «Интер»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов в Леверкузене
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Интер».

Ставка: ничья за 3.63.

«Интер» — единственная на данный момент команда этого розыгрыша Лиги чемпионов, которая ещё не пропустила ни одного мяча. Разница после пяти проведённых матчей у миланского клуба – 7:0. Уникальное достижение, потому что уже больше половины дистанции позади, а никто так и не сумел забить в игре против «Интера». Что, конечно, лишний раз характеризует оборону команды Симоне Индзаги как одну из лучших в Европе.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Причём дело не только в том, что у «Интера» хорошие защитники. Сама система игры «Интера» в футбол не подразумевает большое количество моментов у ворот Яна Зоммера.

«Байер» является командой, которая в последние недели не всегда играл суперрезультативно. «Байер» показал, что умеет играть на результат, в матче Кубка Германии против мюнхенской «Баварии». Недавно на выезде была добыта победа со счётом 1:0. И мне кажется, что особенно важен в контексте этого матча следующий факт: обе команды сейчас находятся в первой восьмёрке команд группового этапа Лиги чемпионов. То есть на данный момент они напрямую проходят в плей-офф, минуя один дополнительный раунд. И понятно, что основная задача на групповой этап остаться в этой восьмёрке.

Мне кажется, что «Интер» и «Байер» вполне могут очки поделить», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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