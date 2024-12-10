«Байер» — «Интер»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов в Леверкузене

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Интер».

Ставка: ничья за 3.63.

«Интер» — единственная на данный момент команда этого розыгрыша Лиги чемпионов, которая ещё не пропустила ни одного мяча. Разница после пяти проведённых матчей у миланского клуба – 7:0. Уникальное достижение, потому что уже больше половины дистанции позади, а никто так и не сумел забить в игре против «Интера». Что, конечно, лишний раз характеризует оборону команды Симоне Индзаги как одну из лучших в Европе.

Причём дело не только в том, что у «Интера» хорошие защитники. Сама система игры «Интера» в футбол не подразумевает большое количество моментов у ворот Яна Зоммера.

«Байер» является командой, которая в последние недели не всегда играл суперрезультативно. «Байер» показал, что умеет играть на результат, в матче Кубка Германии против мюнхенской «Баварии». Недавно на выезде была добыта победа со счётом 1:0. И мне кажется, что особенно важен в контексте этого матча следующий факт: обе команды сейчас находятся в первой восьмёрке команд группового этапа Лиги чемпионов. То есть на данный момент они напрямую проходят в плей-офф, минуя один дополнительный раунд. И понятно, что основная задача на групповой этап остаться в этой восьмёрке.

Мне кажется, что «Интер» и «Байер» вполне могут очки поделить», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».