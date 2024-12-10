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«Байер» — «Интер»: ставка Эльвина Керимова на встречу Лиги чемпионов 10 декабря

«Байер» — «Интер»: ставка Эльвина Керимова на встречу Лиги чемпионов 10 декабря
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Комментарии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Интер».

Ставка: «Байер» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.90.

«В 6-м туре Лиги чемпионов пройдёт матч «Байера» и «Интера». Обе команды идут хорошо в Лиге чемпионов. Скорее всего, они пройдут в следующий этап. В плей-офф они точно попадут, вопрос только в том — как: сразу в 1/8 финала, или кому-то придётся играть в 1/16? Но я думаю, что напрямую в 1/8 попадут оба коллектива.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» часто ротирует состав, делает это часто и в Лиге чемпионов. Индзаги на этом этапе сезона делает ставку на Серию А. Он понимает, что, даже ротируя состав, клуб в следующий раунд ЛЧ пройдёт. Так пока и происходит. «Байер» же сейчас на выходных обыграл «Санкт-Паули» 2:1. Неубедительный матч провела команда Алонсо, честно говоря. Мало моментов у неё было — всего шесть ударов нанёс клуб в домашнем матче. Такой «Байер» я давно не видел, чтобы было у него в два раза меньше ударов, чем у соперника. Но в любом случае «Байер» победил. Сделал он это без Шика, без Бонифасе, забил благодаря Вирцу и стандарту.

«Интер» же обыграл «Парму» очень уверенно 3:1. Вели 3:0 миланцы в матче, разные голы забили — со стандарта, с контратаки. «Интер», конечно, более разносторонняя команда, чем «Байер». Пожалуй, он даже больше претендент на победу в Лиге чемпионов. Но тут «Байер» играет дома. Повторюсь, «Интер» в Лиге чемпионов может ротировать состав. Это всё нужно учитывать, силу атакующего «Байера» тоже помним. Но и «Интер» во всём силен.

В общем, я возьму такую ставку — «Байер» не проиграет и тотал голов в матче меньше 3.5 с коэффициентом 1.90. Комбинированная ставка. Я думаю, что дома «Байер» проиграть не должен. А большого количества голов я здесь не жду. «Интер» часто в Лиге чемпионов выдаеёт нерезультативные матчи. С «Арсеналом» такой был, с «Лейпцигом», с «Ман Сити». Так что голов в большом количестве я здесь не жду», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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