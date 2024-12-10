Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч ЛЧ «Байер» — «Интер»

10 декабря «Байер» сыграет против «Интера» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Леверкузене состоится в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 2 000 рублей от БЕТСИТИ, выполнив всего два условия букмекера:

1. Зарегистрируйся.

2. Авторизуйся в приложении и сделай первую ставку с коэффициентом от 1.70. Букмекер начислит фрибет в размере ставки до 2000 рублей.

«Байер» подходит к противостоянию в отличном настроении. Коллектив из Леверкузена имеет серию из пяти побед с учётом всех турниров. В Бундеслиге «аспириновые» расположились в лидирующей тройке и продолжают попытки защитить чемпионский титул. В Кубке Германии они выбили из розыгрыша «Баварию». Примечательно, что в том матче первое удаление в карьере получил Мануэль Нойер.

Отметим, что Хаби Алонсо выиграл все девять стартовых матчей в рамках национального Кука. Испанский специалист вплотную приблизился к рекорду XXI века нидерландца Луи ван Гала и испанца Хосепа Гвардиолы, которые победили в своих первых 10 встречах турнира. В предыдущем туре Лиги чемпионов «Байер» разгромил на своём поле «Зальцбург» со счётом 5:0.

«Интер» тоже находится в прекрасной форме. В последний раз итальянцы проиграли ещё в сентябре. С тех пор у них 13 матчей без поражений. Коллектив Симоне Индзаги является единственной командой текущего розыгрыша Лиги чемпионов, которая ещё не пропустила ни одного гола. В конце ноября «нерадзурри» подписали новый контракт с Дензелом Думфрисом. Соглашение с защитником рассчитано до лета 2028 года.

Итальянцы набрали 13 очков, одержали четыре победы в Лиге чемпионов подряд и занимают вторую строчку в турнирной таблице. «Байер» идет шестым и отстаёт от соперника на три балла.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»