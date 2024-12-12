Названы шансы «МЮ» выиграть третий матч подряд в Лиге Европы

12 декабря состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы. На стадионе «Дусан Арена» в городе Пльзень местная «Виктория Пльзень» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

«МЮ» идёт на серии из двух побед в Лиге Европы — 2:0 с ПАОКом и 3:2 с «Будё-Глимт».

Букмекеры однозначны в своих прогнозах, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.60, что приблизительно равно 61% вероятности.

Победа «Виктории Пльзень» оценивается коэффициентом 5.40 — около 17%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Виктория Пльзень» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.