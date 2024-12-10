Букмекерская компания БЕТСИТИ начинает работу в Казахстане. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвящённой старту турнира по боксу БЕТСИТИ Fight Nights Boxing.

В ней приняли участие президент промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев, заместитель генерального директора БЕТСИТИ Айбек Баширов, президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков, президент Федерации бокса Карагандинской области Камал Халиков, а также участники основного карда турнира Жалгас Жумагулов и Даулет Даукенов.

Баширов рассказал о старте работы БЕТСИТИ на территории Казахстана:

«Поддержка местного спорта будет для БЕТСИТИ ключевым и приоритетным направлением в Казахстане. Мы знаем, как здесь любят и ценят бокс, какие большие успехи у местных жителей в этом виде спорта. Геннадий Головкин, Василий Жиров, Серик Сапиев — этот список можно продолжать долго. У нас здесь большая спортивная семья с победными традициями.

Именно поэтому БЕТСИТИ решил начать свою работу в Казахстане с бокса. Вместе с Fight Nights мы организуем для болельщиков классное мероприятие с интересными активностями. У нас большой опыт и высокий уровень в организации проведения спортивных мероприятий, который мы перенесем и на этот турнир. Поэтому постараемся подарить людям настоящий праздник».

Также Баширов отметил, что, по данным аналитиков БЕТСИТИ, местные спортсмены являются фаворитами своих боёв. В главном событии вечера сойдутся Даулет Даукенов и Марлон Агуас. На победу местного бойца предлагается коэффициент 1.50, а на успех колумбийца — 2.75. Линию на весь турнир можно посмотреть здесь.

При этом, по словам заместителя генерального директора компании, БЕТСИТИ не ограничится только боксом и уже работает над новыми проектами и ведёт переговоры с потенциальными партнёрами.

Гаджиев, в свою очередь, рассказал о планах провести четыре турнира БЕТСИТИ Fight Nights в Казахстане в 2025 году — в Алма-Ате, Шимкенте, Актобе и Караганде. Причём в Актобе турнир может состоятся летом на футбольном стадионе, если будет позволять погода.

Турнир пройдёт 20 декабря во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Главным событием вечера станет титульный бой между колумбийским нокаутёром Марлоном Агуасом и перспективным казахстанским боксёром Даулетом Даукеновым. В соглавном бою вечера сойдутся аргентинский боец Эмилиано Пучета и представитель Казахстана Сапарбая Айдарова. Гостями вечера станут легендарные боксёры Рой Джонс-младший и Василий Жиров.