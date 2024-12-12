«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч в Глазго

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Рейнджерс» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + обе забьют за 2.05.

После разгромной победы над «Манчестер Сити» (4:0) в конце ноября «Тоттенхэм» провёл четыре встречи в разных турнирах с соперниками разного уровня, но больше побед так и не видел. Две победы, две ничьих. Конечно, «Рейнджерс» может показаться опасным соперником. Во-первых, он играет дома. Во-вторых, клуб продолжает раздавать разгромы направо и налево. Например, за победой над «Ниццей» (4:1) в еврокубках последовали победы над «Килмарноком» (6:0) и «Росс Каунти» (3:0) на внутренней арене.

Даже с поправкой на уровень оппозиции такие голевые достижения выглядят внушительно и многообещающе. Особенно после того как «Тоттенхэм» пропустил четыре мяча от «Челси». Кстати, этим же можно объяснить такие низкие букмекерские коэффициенты на голы в обе стороны и общий тотал забитых мячей.

И всё же «Тоттенхэм» должен как минимум не проиграть. Из Лондона до Глазго не так долго лететь. Состояние у лондонцев должно быть нормальное. Да и более-менее сильному оппоненту в Лиге Европы «Рейнджерс» уступил со счётом 1:4. Это было в матче с «Марселем». И прямо сейчас шотландцы не вызывают столько опасений. Хотя забить хотя бы раз им вполне по силам. Что-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу гостей здесь ожидается.