Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Астана» — «Челси»: прогноз на матч в Казахстане

«Астана» — «Челси»: прогноз на матч в Казахстане
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч Лиги конференций «Астана» — «Челси».

Ставка: «Челси» победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.78.

В Лиге конференций «аристократы» выступают вторым составом. На первых ролях здесь совсем молодые футболисты, а также те, кто редко выходит в старте с основой. То есть Михаил Мудрик, Кристофер Нкунку и Жоау Феликс. Впрочем, даже так получается много забивать и с запасом выигрывать. «Астана», конечно, довольно часто пробует себя в еврокубковых соревнованиях, но по меркам сегодняшнего «Челси» вряд ли может назвать себя крепким соперником. Даже на фоне невзрачных ТСЦ из Сербии и ТНС из Уэльса она выглядела средне.

Пожалуй, единственное оружие — это домашняя обстановка. «Астана» из-за реконструкции домашней арены матчи проводит в Алма-Ате на стадионе «Центральный». Впрочем, важнее здесь именно местная поддержка. Большинство достижений, например, ничья с португальской «Виторией Гимарайнш» (1:1), случились в Казахстане.

Синоптики прогнозируют мороз до 10 градусов на 12 декабря. Это может оказать влияние на результативность футбола. Однако в победе правильно настроенных лондонцев сомнений нет. Что-то вроде 2:0 в их пользу здесь реально увидеть. В качестве ставки можно выбирать между Ф2 (-2) и П2 через тотал меньше 4.5 мяча.

Материалы по теме
В РПЛ три претендента на золото, а фаворит всё равно «Зенит»!
В РПЛ три претендента на золото, а фаворит всё равно «Зенит»!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android