«Астана» — «Челси»: прогноз на матч в Казахстане

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч Лиги конференций «Астана» — «Челси».

Ставка: «Челси» победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.78.

В Лиге конференций «аристократы» выступают вторым составом. На первых ролях здесь совсем молодые футболисты, а также те, кто редко выходит в старте с основой. То есть Михаил Мудрик, Кристофер Нкунку и Жоау Феликс. Впрочем, даже так получается много забивать и с запасом выигрывать. «Астана», конечно, довольно часто пробует себя в еврокубковых соревнованиях, но по меркам сегодняшнего «Челси» вряд ли может назвать себя крепким соперником. Даже на фоне невзрачных ТСЦ из Сербии и ТНС из Уэльса она выглядела средне.

Пожалуй, единственное оружие — это домашняя обстановка. «Астана» из-за реконструкции домашней арены матчи проводит в Алма-Ате на стадионе «Центральный». Впрочем, важнее здесь именно местная поддержка. Большинство достижений, например, ничья с португальской «Виторией Гимарайнш» (1:1), случились в Казахстане.

Синоптики прогнозируют мороз до 10 градусов на 12 декабря. Это может оказать влияние на результативность футбола. Однако в победе правильно настроенных лондонцев сомнений нет. Что-то вроде 2:0 в их пользу здесь реально увидеть. В качестве ставки можно выбирать между Ф2 (-2) и П2 через тотал меньше 4.5 мяча.