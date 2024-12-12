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«Виктория Пльзень» — «МЮ»: прогноз на матч Лиги Европы

«Виктория Пльзень» — «МЮ»: прогноз на матч Лиги Европы
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги Европы «Виктория Пльзень» — «МЮ».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.08.

Чешский клуб идёт без поражений в Лиге Европы. Силу «Виктории» уже ощутили «Реал Сосьедад» (2:1) и киевское «Динамо» (2:1). Вроде бы разница в классе и уровне исполнителей колоссальна, но сейчас отличный момент, чтобы отобрать очки у «Манчестер Юнайтед». Особенно на своём поле. Потому лезть в исход и форы не рискнём.

Рубен Аморим взялся за «Манчестер Юнайтед». Получается с переменным успехом. В предыдущих трёх турах АПЛ его новые подопечные победили «Эвертон» (4:0), но уступили «Арсеналу» (0:2) и «Ноттингем Форест» (2:3). Стабильности пока нет. Впереди огромный объём работы, который требует времени. Разбросы по результатам неизбежны. Особенно на фоне ротации.

«Красные дьяволы» допускают ошибки и часто позволяют соперникам создавать голевые моменты. Такое непросто искоренить. В 23 встречах во всех турнирах манкунианцы пропустили 28 мячей, в то время как забили 42. А не проверить ли ОЗ + ТБ 2.5 мяча? «Виктория Пльзень» не лыком шита. С результативностью всё хорошо. В девяти встречах Лиги Европы с учётом квалификации забито 14 мячей.

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