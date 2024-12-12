«Рома» — «Брага»: прогноз на матч 12 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Рома» — «Брага».

Ставка: «Рома» не проиграет + обе забьют за 2.12.

У «Ромы» всё не так плохо. Просто Клаудио Раньери немного не повезло с календарём. Дебют пришёлся на «Наполи» (0:1), а дальше подряд встретились «Тоттенхэм» (2:2) и «Аталанта» (0:2). Это сильные соперники.

С «Брагой» должно быть попроще. Португальская команда в родной Примейре располагается на пятой строчке и чередует ничейные исходы с победами и поражениями. Например, основанный в 2023 году «АВС Футебол» (1:0) удалось победить, но с более опытным «Эшторилом» (2:2) даже на своём поле возникли проблемы.

Хотя стоит похвалить «Брагу» за выступление в еврокубках. Во-первых, в последние годы она всё чаще представляет свою страну на евроарене, борется за плей-офф. Во-вторых, в этом экспериментальном розыгрыше Лиги Европы пока держится в зоне выхода в следующую стадию. Причём очков набрано даже больше, чему у «Ромы».

Ещё одной особенностью португальского коллектива можно назвать неплохую реализацию. Получается забивать на протяжении 12 матчей в разных турнирах. Даже со скидкой на уровень некоторых оппонентов это достойный показатель. И это, кстати, может стать проблемой для «Ромы» в предстоящем противостоянии.

Подопечные Клаудио Раньери пока постоянно пропускают. Скорее всего, пропустят снова. Однако на домашнем стадионе после долгожданной разгромной победы они наверняка как минимум не проиграют. Поэтому здесь можно выбирать между голами в обе стороны и тоталом больше 1.5 мяча через 1Х. Я, пожалуй, совмещу.