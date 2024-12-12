ПАОК — «Ференцварош»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги Европы ПАОК — «Ференцварош».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.93.

Клуб из города Салоники утратил стабильность. Как ни странно, в особенности в домашних стенах. У «двуглавых орлов Севера» лучше получается отталкиваться от игры соперника. Во всех турнирах в этом сезоне потерпели только одно поражение на выезде — от «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Ференцварош» выступает гораздо увереннее. Подходит к битве с тремя победами в Лиге Европы подряд. Обыграны заметные команды — «Ницца» (1:0), киевское «Динамо» (4:0) и «Мальмё» (4:1), который как раз не сумел пройти в Лиге чемпионов ПАОК.

В чемпионате Венгрии «зелёные орлы» на последнем отрезке потеряли немало очков, но это говорит лишь о том, что они больше сконцентрированы на международной арене. «Динамо» и «Мальмё» натерпелись от бывшего полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса. Он записал на свой счёт гол и три результативные передачи. Попробуй останови.

Предугадать победителя очень сложно. ПАОК в некоторых моментах уступает, но это команда с характером. Пусть показатели не очень, но поддержка трибун может сотворить чудеса. Не лучше ли проверить ТБ 2.5 мяча? Забивать много команды любят и умеют. Да и Чалову пора выжимать максимум из каждого шанса. Времени на адаптацию имелось предостаточно.

Греки в 25 матчах отгрузили 47 голов (без малого в среднем два гола за 90 минут), пропустили тоже немало — 32. На счету «зелёных орлов» в 26 играх 47 забитых и 26 полученных. Команды играют открыто, с акцентом на нападение, даря болельщикам красивый зрелищный футбол.