«Ювентус» — «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ювентус» – «Манчестер Сити» в 6-м туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.90.

«В среду «Ювентус» дома сыграет против «Манчестер Сити» в нынешнем формате Лиги чемпионов. Если посмотреть на расположение команд, то «Сити» на 17-м месте, «Ювентус» на 19-м, у обеих команд по восемь очков. И надо признать, что и те и другие сейчас выглядят не очень убедительно. «Ювентус» остаётся единственной командой в топ-5 европейских чемпионатов, которые ещё пока не проигрывали. «Ювентус» героически отыгрался в матче с «Болоньей», проигрывая 0:2, тем не менее сумел свести встречу к ничейному результату – 2:2.

«Сити» также сыграл свой матч чемпионата вничью. Ну и кто сейчас не критикует Пепа, кто сейчас не критикует «Сити»? Все, кому не лень, критикуют, но какие-то фрагментики выздоровления у «Сити» намечаются. Обыграли «Ноттингем» на неделе, уже снова почувствовали вкус к победам.

Ну и сейчас, если учитывать турнирное положение в группе вот в этом формате Лиги чемпионов, «Ювентус» выглядит, ну, откровенно, не очень здорово. В последних трёх матчах «Ювентус» не выигрывает. Было поражение от «Штутгарта» абсолютно по делу дома – 0:1. Затем два ничейных результата – с «Лиллем» и «Астон Виллой». Это были выездные игры для «Ювентуса».

Думаю, что «Сити» здесь фаворит, и не надо недооценивать нынешний «Сити», тем более Рубен Диаш сейчас вернулся, Де Брёйне вернулся, есть кому играть, есть что придумывать, есть как выигрывать. И я думаю, что «Сити» прекрасно понимает, что не должен повториться такой вариант, как в матче со «Спортингом» на выезде, когда проиграли 1:4, ещё при этом ведя в счёте. Ну и после 3:3 с «Фейеноордом» надо как-то реабилитироваться.

Мой прогноз — победа английского клуба за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».