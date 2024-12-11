«Ювентус» — «Манчестер Сити»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги чемпионов

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Манчестер Сити».

Ставка: ничья за 3.40.

«Ещё одна громкая вывеска Лиги чемпионов – «Ювентус» против «Манчестер Сити». Хочется сказать, что обе команды сейчас не в порядке. В своих чемпионатах они занимают неподобающие для себя места. В АПЛ «Ман Сити» занимает четвёртую строчку, а «Юве» в Серии А – шестую.

И что самое интересное, туринцы не проиграли ни одной встречи в чемпионате из 15 матчей. Но при этом умудрились они девять раз свести матчи вничью. Причём ничейные результаты такие все разные у «Юве». Например, с «Лечче» потеряли они два очка, пропустив в самой концовке, сыграв 1:1. С «Болоньей» тоже вничью сыграли, с командой, которая выступает в Лиге чемпионов. Тогда «старая синьора» с 0:2 сумела отыграться, тоже забив в компенсированное время.

Ну а «Ман Сити» шёл на серии из шести поражений, потом в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Фейеноордом». Но этот результат тоже можно причислить к поражениям, потому что вести 3:0 и пропустить три гола в концовке, это надо умудриться. Но вот вроде с «Ноттингемом» смогли «горожане» выиграть 3:0. И тут «Кристал Пэлас» — проигрывает «Сити» 0:2, отыгрываются, удаляются, и, слава богу, заканчивают матч вничью.

Не знаю, почему букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Сити» тут. В Лиге чемпионов у команд по восемь очков сейчас, обеим нужно побеждать. И вы знаете, я думаю, что можно рассмотреть тут два варианта. Или всё-таки будет ничья, а это слово является синонимом «Ювентуса». Либо «Ювентус» не проиграет. Вот два варианта, которые предлагаю вам рассмотреть», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».