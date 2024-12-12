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Букмекеры оценили шансы «Астаны» победить «Челси» в Казахстане

Букмекеры оценили шансы «Астаны» победить «Челси» в Казахстане
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В четверг, 12 декабря, на стадионе «Центральный» в Алма-Ате состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги конференций «Астана» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают гостей явными фаворитами предстоящего матча. Сделать ставку на победу английского «Челси» предлагается с коэффициентом 1.29, что даже приблизительно переваливает за 75% вероятности.

Победа казахстанской «Астаны» оценивается коэффициентом 10.00 (10% вероятности). Поставить на ничью можно за 6.20 (15%).

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол в Казахстане. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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