«Ювентус» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов 11 декабря

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Манчестер Сити».

Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 1.5 за 2.10.

«Недавно «Ювентус» в матче итальянского чемпионата принимал у себя дома «Болонью». Матч, честно сказать, для болельщиков «Ювентуса» с яркой концовкой, но по содержанию игры скорее негативный, чем позитивный.

Да, вышедший на замену Бангура прекрасным ударом из-за предела штрафной площади смог в компенсированное время счёт сравнять, но этого, конечно же, будет мало для того, чтобы быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов, да ещё и против разъярённого, пусть временами и не слишком уверенно себя чувствующего на других стадионах, «Манчестер Сити».

«Ювентус» отдал мяч «Болонье», точнее, команда Тьяго Мотты к этому не стремилась, «Болонья» просто забрала мяч у «Ювентуса» на его поле. И именно «Болонья», если говорить про содержание игры, смотрелась предпочтительнее в прошедшие выходные. «Ювентус» забил два мяча, по сути, не создавая моменты, не владея мячом и не владея ситуацией, не контролируя ход этой встречи.

Так что, кажется, против «Сити», у которого, естественно, подбор футболистов намного лучше, чем у «Болоньи», «Ювентусу» может быть тяжело.

Сам «Сити», безусловно, сейчас проблемный. Об этом говорят результаты. И в минувшие выходные «Сити» не смог добиться победы над «Кристал Пэлас» в матче английского чемпионата.

Так что Лига чемпионов — это прекрасный повод, показав хороший содержательный футбол, создать моменты у ворот Ди Грегорио или Перина. Есть определённая ротация вратарей у «Ювентуса» в этом сезоне. Мне кажется, что «Манчестер Сити» может рассчитывать на два гола в этом выездном матче. Стоит учесть, что у «Ювентуса» просто колоссальные проблемы с защитниками: Бремер выбыл надолго, Кабаль не будет играть. Получил повреждение Камбьязо в матче с «Болоньей», вместо него вышел молодой Юнас Рухи. То есть линия обороны «Ювентуса» очень серьёзные вопросы будет вызывать, как и игра всей команды в целом», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».