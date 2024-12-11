«Ювентус» — «Манчестер Сити»: ставка Александра Мостового на матч 6-го тура Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Манчестер Сити».

Ставка: 1:1 за 5.80.

«Ювентус» дома примет «Манчестер Сити» в 6-м туре Лиги чемпионов. Очень интересная игра. Сложно сказать, кто тут является фаворитом. Затрудняюсь с ответом, думаю, поделят очки команды.

Кто бы мог подумать, что к 5-му туру ЛЧ эти команды будут стоять почти на соседних местах чуть ниже середины таблицы. У обеих в активе по восемь очков — по дополнительным параметрам выше идёт «Сити», 17-я строчка. «Ювентус» хуже показывал себя в атаке, забил меньше голов, так что идёт он на 19-й позиции.

И таких результатов от туринцев ещё можно было ждать. Клуб летом сменил тренера, под руководством Мотты «старая синьора» продолжает демонстрировать не самый активный футбол с упором на оборону. Но вот «Манчестер Сити» — уже другой вопрос. У него, кроме разве что травмы Родри, особых изменений не было. Но в итоге ситуация у «горожан» сейчас намного хуже, чем у их соперника из Италии.

Кризис у «Ман Сити» всё никак не может закончиться. Все думали, что неделю назад он завершился. Тогда клуб одолел «Ноттингем Форест» в АПЛ (3:0). Однако уже на следующих выходных снова потеряли очки «горожане» — сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2). Так что пока до «выздоровления» команде ещё, видимо, далеко. Это футбол, тут может многое происходить. Не всё работает по каким-то законам. Потому даже Гвардиола может испытывать такие проблемы.

«Ювентус» на самом деле тоже далеко не лучшим образом играет сейчас. У команды совсем мало побед за последнее время — две в 10 встречах. Однако и поражений за этот период почти не было. В основном туринцы играют вничью. Делают они это уже с соперниками совершенно разного уровня. Если брать Лигу чемпионов, то там уже в трёх турах кряду не может победить коллектив — 0:1 от «Штутгарта», 1:1 с «Лиллем» и 0:0 с «Астон Виллой».

Я всё-таки не возьмусь тут говорить о фаворите, в первую очередь, конечно, учитывая нестабильное состояние «Ман Сити». Неизвестно, удастся ли «горожанам» все 90 минут играть, как крепкая команда, не рассыпятся ли они под конец, как это бывало у них недавно. «Ювентус» всё-таки клуб, который готов терпеть и ждать. В этом плане очень сложно должно быть «Сити», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».