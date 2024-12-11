«Ювентус» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Турине

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.90.

«Ювентус» и «Манчестер Сити» сойдутся в 6-м туре Лиги чемпионов. Мне, как, я думаю, и многим, совсем непонятно, что происходит с командой Гвардиолы. Если учесть, как прошла игра на прошлых выходных, явно кризис продолжается. И тут очень неудобный соперник будет у «горожан».

Уже многое сказано про проблемы «Ман Сити». Хотя очевидных ответов на вопрос, что происходит, так и нет. Сам Гвардиола затрудняется однозначно на него ответить. Понятно, что это совокупность разных факторов. Ранее казалось, что клубу надо просто выиграть, и тогда серия неудач прервётся, игроки расслабятся и всё вернётся. И вот в позапрошлом туре «Сити» обыграл, наконец, «Ноттингем Форест» — 3:0. Казалось, что всё, серия прервана. Но уже в следующем туре команда снова теряет очки — 2:2 с «Кристал Пэлас».

Но и «Ювентус» показывает не совсем те результаты, на которые рассчитывают фанаты. Само собой, такого кризиса, как у «Ман Сити», у него нет. Но слишком уж часто подопечные Мотты играют вничью. Делили очки они аж в семи матчах из восьми последних. И далеко не всегда играл коллектив с сильными соперниками. Взять хотя бы два последних тура Серии А — 2:2 с «Болоньей» и 1:1 с «Лечче».

Сейчас у обоих клубов ситуация в Лиге чемпионов не самая лучшая. Идут они в середине таблицы, почти на соседних местах, имея по восемь очков в активе. В пяти встречах одинаковые результаты они выдали — по две победы с ничьими, а также одно поражение. Если брать сильных соперников, то «Ман Сити» делил очки с «Интером» (0:0) и проигрывал «Спортингу» (1:4). «Юве» же больше везло с календарём. Из сильных клубов у него можно выделить разве что «Астон Виллу» — 0:0. Впрочем, удобный график не помогал туринцам всегда выигрывать, были неудачи со «Штутгартом» (0:1) и с «Лиллем» (1:1).

В общем, я тут жду тяжёлую игру. В своей обычной форме «Ман Сити» легко бы выиграл, учитывая проблемы «Ювентуса». Но сейчас тяжело прогнозировать исход. Я всё-таки думаю, беря во внимание статус матча, а также осторожный стиль игры «старой синьоры», что Гвардиола и его игроки преуспеют тут. Ставлю на победу «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.90», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».