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«Боруссия» Д — «Барселона»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

«Боруссия» Д — «Барселона»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Барселона».

Ставка: ТБ 1.5 в первом тайме за 2.04.

«Боруссия» против «Барселоны» — это действительно очень интересно, и правило бывших тут снова может сработать. Роберт Левандовски может забить в ворота своей бывшей команды, как он это сделал в матче с «Баварией».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч пройдёт в Дортмунде. И те и другие в своих чемпионатах сыграли вничью. Как всегда, «Барселона» выступала с высокой линией обороны, старается подловить и поймать соперника. Однако в матче с «Бетисом» пропустила два, плюс ещё и Флик был удалён. Всё это дела испанские.

В Лиге чемпионов команды являются соседями по турнирной таблице. «Барселона» на третьем месте, а «Боруссия» — четвёртая. Если учесть нынешний формат, надо попасть в первую восьмёрку. Сейчас есть возможность действовать рискованнее, хотя «Барселона» и так не отходит от своего стиля игры.

Вполне вероятно, что дома «Боруссия» будет готова принять такой футбол «Барселоны». Думаю, что в подобной встрече стоит ждать голы. Мой прогноз на этот матч — тотал больше 1.5 мяча в первом тайме. Такие соперники вполне могут и обменяться забитыми мячами, или же кто-то отметится дважды до перерыва», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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