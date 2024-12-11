«Боруссия» Д — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Германии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Барселона».

Ставка: 2:2 за 9.40.

«В рамках 6-го тура Лиги чемпионов пройдёт интересный матч между дортмундской «Боруссией» и «Барселоной». Обе команды в турнире показывают хорошие результаты и идут сейчас довольно высоко, на соседних строчках. Не на 100% я тут уверен в успехе гостей.

Сейчас у них по 12 очков в активе. Обе команды в пяти турах один раз проиграли и четыре – победили. По дополнительным параметрам выше идут каталонцы, они лучше показали себя в атаке, больше забили. Уступила команда Флика уже в 1-м туре, провела слабую игру с «Монако» (1:2). После этого «Барса» только побеждала. В том числе удалось ей одолеть «Баварию» (4:1). Остальные соперники особой опасности не представляли.

А вот «Боруссия» Дортмунд свою единственную неудачу получила в матче с другим испанским грандом – «Реалом» Мадрид. Тогда команда Шахина явно лучше провела первую половину игры, вела 2:0. Но затем клуб решил играть на удержание, что оказалось ошибкой – мадридцы усилили давление и победили 5:2 в итоге. В остальных встречах тоже выигрывали чёрно-жёлтые, но серьезного сопротивления не встречали.

В домашних турнирах у них тоже схожие ситуации. Отличаются позиции. «Барселона» всё-таки лидирует в Ла Лиге, пусть и отрыв от преследователей у неё уже сократился до минимума. Всё из-за периодических неудач команды Флика – играла вничью она недавно с «Сельтой» и «Бетисом» (2:2), а также проиграла «Лас-Пальмасу».

«Боруссия» тоже чередует разные результаты. В таблице Бундеслиги она отстаёт от лидирующей «Баварии», которой, к слову, смогла не проиграть недавно – 1:1. Но также были потери очков в играх с «Боруссией» Мёнхенгладбах (1:1) и «Майнцем» (1:3). В другое время дортмундцы с ними должны были, конечно, справляться.

В общем, игра примерно равных соперников. Если бы не последние неудачи «Барсы», можно бы было верить в её победу. А так, я думаю, будет равное противостояние. Жду ничью. Но с учётом того, как обе команды играют в атаке, а они лидируют в ЛЧ по показателю забитых голов, думаю, будет результативный матч.

Моя ставка тут – точный счёт 2:2. Он оценивается в 9.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».