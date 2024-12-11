«Боруссия» Д — «Барселона»: прогноз Виктора Гусева на встречу общего этапа Лиги чемпионов

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Барселона».

Ставка: гол Левандовского за 2.07.

«На одной чаше весов домашнее поле «Боруссии». На своём стадионе она в целом играет великолепно, а в этом сезоне особенно. Статистика нынешнего сезона за немцев.

«Барселона» – это величие клуба, это опыт европейских турниров, это лидерство в испанском чемпионате, хоть оно и стало зыбким.

В Лиге чемпионов команды расположились рядом. «Барселона» на третьем месте, «Боруссия» – на четвёртом. Хорошая разница забитых и пропущенных мячей. Особое внимание обратим на мячи забитые, обе команды по этому показателю лидируют.

В последнем матче чемпионатов в субботу обе команды сыграли вничью на выезде. «Боруссия» в Мёнхенгладбахе 1:1, а «Барселона» с «Бетисом» 2:2.

«Барселона», в отличие от «Боруссии», склонна оступаться в чемпионате. Взять и проиграть на своём поле «Лас-Пальмасу» 1:2. За счёт этого «Реал» настиг и даже опередил по потерянным очкам.

У «Боруссии» ни одного поражения в девяти матчах дома. Восемь побед и одна ничья, и то с «Баварией» 1:1. Кстати, «Барселона» в рамках Лиги чемпионов у «Баварии» выиграла 4:1.

«Барселона» в принципе хорошо играет на выезде. За счёт своего опыта и ощущения силы «Барселона» не тушуется, не так страшен для неё стадион в Дортмунде, как для любой другой команды из Лиги чемпионов.

В результате того, что команды разместились на третьем и четвёртом местах, ничья будет неплохим результатом для них.

Личные встречи: две ничьих и два раза побеждала «Барселона». «Боруссия» ещё ни разу в истории не выигрывала, это очень интересно. Команды встречались в последний раз на групповом этапе Лиги чемпионов в 2015 году, в Дортмунде была ничья 0:0, а потом «Барселона» выиграла на своём поле 3:1.

Я начал говорить о забитых мячах, тут очень хорошие показатели. Начнём с хозяев. 16 голов, это второй результат в Лиге чемпионов. Лучшие бомбардиры Гирасси и Гиттенс, на Гиттенса особое внимание обратите. Это 29-летний английский полузащитник. Забивает во всех турнирах, сейчас уже в четвёртом матче подряд.

У «Барселоны» 18 забитых мячей, это лучший результат в Лиге чемпионов. Торрес вернулся после травмы, сразу стал забивать. Лучший бомбардир Роберт Левандовски, за которым идёт Рафинья. Левандовски – семь, Рафинья – пять забитых мячей. Фигура Левандовского заслуживает пристального внимания. Тут он ещё возвращается на свой родной домашний стадион, где становился звездой европейского и мирового масштаба. В футболе бывают такие вещи, что это срабатывает.

Итак, Левандовски – лучший бомбардир, а тут ещё и особый для него стимул. Возвращаюсь к тому, о чём говорил с самого начала. Я бы поставил на то, что Роберт Левандовски забьёт», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».