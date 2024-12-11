«Арсенал» — «Монако»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги чемпионов в Лондоне

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Монако».

Ставка: обе забьют за 2.04.

«Арсенал» и «Монако» встретятся в 6-м туре Лиги чемпионов. Говоря про эту пару, вспоминается Арсен Венгер, который тренировал обе эти команды. Но это было уже очень давно. Впрочем, почему бы и не вспомнить великого тренера?

Обе команды в своих чемпионатах идут в лидерах, показывают очень хорошие результаты, занимая третьи места в таблицах. Ну а в Лиге чемпионов они идут рядышком, набрав по 10 очков. Они пытаются обеспечить себе прямой выход в 1/8 финала ЛЧ.

Тут хочется сказать о том, что «Монако» в этом еврокубке забивает очень много. Уступает по этому показателю он «Барселоне», «Боруссии» Дортмунд и «Манчестер Сити». А вот «Арсенал», наоборот, играет не очень результативно. Наверное, всё это из-за того, что в турнире у него идёт большая ротация. Только в последней игре ЛЧ «Арсенал» на выезде «отгрузил пятёрку» «Спортингу». Но это, наверное, произошло из-за того, что лиссабонцев покинул тренер и там сейчас идёт небольшой спад у команды. Но это всё равно не умаляет заслуг «Арсенала», который сумел забить пять мячей.

Почему я начал говорить про голы? Да потому что странно, что букмекеры не верят в то, что «Монако» может забить. Мне вот кажется наоборот. Давайте вместе поболеем за то, что забьёт «Монако», за то, что в голевом действии поучаствует Александр Головин, который, надеюсь, будет играть. Предлагаю рассмотреть ставку «обе забьют» с хорошим коэффициентом 2.04», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».