«Арсенал» — «Монако»: прогноз Александра Елагина на матч Лиги чемпионов 11 декабря

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Монако».

Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 3.00.

«11 декабря на лондонском стадионе «Эмирейтс», который в турнирах УЕФА именуется «Арсенал», английский клуб будет принимать «Монако» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Встречаются ближайшие соседи по турнирной таблице. После пяти проведённых матчей «канониры» и монегаски занимают седьмое и восьмое места, имея равные показатели по победам (3), ничьим (1), поражениям (1) и, естественно, по набранным очкам — по 10, кроме голов. У «Арсенала» забито восемь мячей, пропущено два, разность +6; у «Монако» мячи 12:7, разность +5. За счёт лучшей разности (это первый критерий в определении победителя в случае равенства очков) хозяева стоят в таблице выше гостей.

«Канониры» всухую обыграли дома «ПСЖ» и донецкий «Шахтёр» 2:0 и 1:0, на выезде одержали победу над лиссабонским «Спортингом» 5:1, сыграли вничью с «Аталантой» 0:0 в Бергамо и проиграли «Интеру» 0:1 в Милане.

«Монако» в родных стенах выиграл у «Барселоны» 2:1 и «Црвены Звезды» 5:1, уступив «Бенфике» 2:3. В гостях взял верх над «Болоньей» 1:0 и сыграл вничью в Загребе с «Динамо» 2:2.

В истории еврокубков «Арсенал» и «Монако» встречались только два раза — в сезоне-2014/2015 в 1/8 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей монегаски выбили «канониров» из турнира за счёт гола, забитого на поле соперника, выиграв в Лондоне 3:1, но проиграв в Монте-Карло 0:2.

Если отталкиваться от результатов именно этого сезона, оба клуба в Лиге чемпионов с тех пор провели по 19 матчей: лондонцы в родных стенах, монегаски — в гостях. «Арсенал» дома выиграл 12 матчей ЛЧ (в том числе 10 — «на ноль»), три раза сыграл вничью (ни разу 0:0) и четыре проиграл (лишь раз всухую в феврале 2016-го «Барселоне» 0:2). Только три клуба — «Арсенал», «Барселона» и «Бавария» — одержали больше побед в домашних матчах Лиги чемпионов УЕФА с начала прошлого сезона — по семь, в том числе «Арсенал» выиграл пять игр, не пропустив ни одного мяча.

«Монако», в свою очередь, в гостях победил в пяти матчах (кроме «Арсенала», ещё и «Тоттенхэм» 2:1 в сентябре 2016 года), в шести сыграл вничью (однажды 0:0 — с нашим «Зенитом») и восемь раз проиграл (пять раз всухую).

Для монегасков это будет первая встреча с английской командой с тех пор, как они победили «Манчестер Сити» со счётом 3:1 в марте 2017-го в Монте-Карло.

«Монако», который с июля 2023 года возглавляет австриец Ади Хюттер, идёт в чемпионате Франции после 14 туров на третьем месте с 29 очками, отставая от «ПСЖ» на пять очков. В 14-м туре монегаски выиграли дома у «Тулузы» 2:0.

«Арсенал» после 15 туров АПЛ также находится на третьей строчке в турнирной таблице с 29 очками, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на шесть очков.

В последний раз «канониры» проигрывали на своём поле «Астон Вилле» 0:2 в апреле нынешнего года в рамках 33-го тура АПЛ. На данный момент «Арсенал» продолжает свою 13-матчевую беспроигрышную домашнюю серию во всех турнирах. В еврокубках «Арсенал» в последний раз уступал в родных стенах в марте 2021 года греческому «Олимпиакосу» в Лиге Европы. Правда, в марте 2023 года «Арсенал» уступил на «Эмирейтс» лиссабонскому «Спортингу» в серии пенальти во втором матче 1/8 финала Лиги Европы после 120 минут борьбы, завершившейся вничью 1:1. Тогда «Арсенал» сошёл с дистанции. Сейчас ставим на его победу при том, что обе команды забьют», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».