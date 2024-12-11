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«Арсенал» — «Монако»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Англии

«Арсенал» — «Монако»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Англии
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Монако».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.91.

«11 декабря в 6-м туре Лиги чемпионов пройдёт интересный матч — «Арсенал» против «Монако». Да, монегаски в этом турнире уже показали неплохие результаты, даже за выход напрямую в 1/8 финала они могут побороться. Но в их паре я всё же отдаю предпочтение «канонирам», которые, я думаю, явно намерены далеко в плей-офф пройти.

Пока соперники стоят на соседних строчках — у них по 10 очков в активе. Выше идёт «Арсенал» — на седьмом месте. Он пропустил намного меньше «Монако» за пять туров — всего два мяча против семи у французов. При этом их соседи выше и ниже имеют только же очков в активе. Расположение клубов в этой части турнира довольно плотное. Обе команды могут и понизиться к середине таблицы, и повыситься в топ-5.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В пяти турах соперники показали одинаковые результаты — трижды победили, по разу уступили и сыграли вничью. Но вот теряли очки они с соперниками разного уровня. Так, «Арсенал» не справился с «Аталантой» (0:0) и «Интером» (0:1). «Монако» же не смог обойти менее сильных противников — 2:2 с загребским «Динамо» и 2:3 с «Бенфикой». Но обыгрывали они уже в том числе топовых соперников. «Канониры» набрали три очка в игре с ПСЖ (2:0), а монегаски — с «Барселоной» (2:1).

Схожая ситуация у команд и в домашних турнирах. Они являются одними из сильнейших представителей чемпионатов. Но пока для борьбы за лидерство им не хватает стабильности. И «Арсенал», и «Монако» время от времени теряют очки. Команда Артеты в прошлом туре АПЛ сыграла вничью с «Фулхэмом» (1:1), а монегаски в Лиге 1 уступили «Марселю» недавно (1:2). Оба клуба теперь идут на третьих строчках в турнирах.

В общем, это встреча двух примерно равных соперников. Но я всё же верю в успех «Арсенала». Он уже не первый сезон борется за победу в АПЛ, состав у него топовый. «Монако» же чередует разные сезоны. Да, в этом — он набрал ход. Но в их паре я больше верю в успех «канониров». Ставлю на их победу с форой (-1.5) мяча с коэффициентом 1.91», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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