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«Ювентус» — «Ман Сити». Фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч ЛЧ

«Ювентус» — «Ман Сити». Фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч ЛЧ
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11 декабря в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ювентус» примет «Манчестер Сити». Матч в Турине начнётся в 23:00 мск. Каждый клиент БЕТСИТИ может получить фрибет до 100 000 рублей от букмекера. Для этого необходимо:

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При Тьяго Мотте «Ювентус» ещё ни разу не проиграл в чемпионате Италии. В Серии А туринцы провели под руководством наставника 15 матчей. Они остаются единственной командой, которая ещё не знает поражений в итальянском первенстве. Однако «Ювентус» чаще всех играет вничью — девять ничейных исходов при шести победах.

В Лиге чемпионов дела у туринце не так хороши. Итальянский коллектив не может победить три матча кряду. По сообщениям СМИ, клуб решил сделать защитника «Фейеноорда» Давида Ганцко приоритетом на январское трансферное окно. Также «Ювентус» может потерять нападающего Кенана Йылдыза, предметный интерес к которому проявляет «Ливерпуль».

«Манчестер Сити» переживает кризис. В девяти последних матчах во всех турнирах «горожане» одержали лишь одну победу. На этом отрезке они проиграли шесть раз. Пеп Гвардиола старается взбодрить команду. Однако на фоне травмы ключевого полузащитника Родри это не так просто. В грядущем матче у англичан могут не выйти на поле Фил Фоден и Натан Аке. Под вопросом участие во встрече Аканджи и Стоунза.

Перед началом 6-го тура Лиги чемпионов обе команды набрали всего по восемь очков и расположились в конце второй десятки турнирной таблицы. В их активе идентичные результаты: две победы, ничья и по два поражения. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей «Сити» опережает оппонента.

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