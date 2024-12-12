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«Аякс» — «Лацио»: эксперты назвали фаворита матча Лиги Европы

«Аякс» — «Лацио»: эксперты назвали фаворита матча Лиги Европы
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12 декабря состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы. На стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме встретятся местный «Аякс» и «Лацио». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Аякса» предлагается с коэффициентом 2.35, что приблизительно равно 41% вероятности.

Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.00 — в районе 33%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Аякс» — «Лацио» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

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