«Аякс» — «Лацио»: эксперты назвали фаворита матча Лиги Европы

12 декабря состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы. На стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме встретятся местный «Аякс» и «Лацио». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Аякса» предлагается с коэффициентом 2.35, что приблизительно равно 41% вероятности.

Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.00 — в районе 33%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Аякс» — «Лацио» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.