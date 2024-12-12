«Аякс» — «Лацио»: ставка с коэффициентом 3.00

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Аякс» — «Лацио».

Ставка: «Лацио» победит за 3.00.

«Аякс» проводит неплохой, но не выдающийся сезон. На последнем отрезке сезона много потерянных очков. В Эредивизии ничьи с «Твенте» (2:2) и «Утрехтом» (2:2), а также поражение от «АЗ Алкмар» (1:2), а в Лиге Европы амстердамцы уступили нестабильному, ослабленному травмами «Реалу Сосьедад» (0:2).

Римляне стали намного сильнее относительно прошлого сезона. Они преуспевают во всех турнирах. Возглавляют турнирную таблицу общего этапа Лиги Европы. Дважды за неделю «орлы» победили «Наполи». Сначала выбили из Кубка Италии — 3:1, затем обыграли на выезде в Серии А со счётом 1:0.

Марко Барони создал здоровую конкуренцию, тем самым прокачал глубину состава и рисунок футбола «Лацио». У него лучше всех в Серии А получается усиливать игру заменами. Очень часто римляне прибавляют в плане агрессии во втором тайме, дожимают соперников или перехватывают инициативу.

С таким «Лацио» тягаться очень сложно. Проиграны всего лишь 2 из 16 последних матчей во всех турнирах при одном мирном исходе. В Амстердаме победить «Аякс» будет нелегко, но есть уверенность, что Марко Барони сможет подобрать правильный ключ.