«Коламбус» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Коламбус» — «Вашингтон».

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.20.

Как и ожидалось, эмоциональный подъём «Коламбуса» быстро закончился. В пяти предыдущих матчах победил только «Виннипег» (4:1), у которого после рекордных показателей в начале сезона наступила чёрная полоса. Четыре другие встречи «Блю Джекетс» проиграли в основное время с общим счётом 8:19.

«Вашингтон», в свою очередь, и не думает сбавлять обороты. Даже травма Александра Овечкина не выбила из колеи. 39-летний капитан «столичных» идёт на поправку. Всё больше времени проводит на льду на тренировках. Тем не менее возвращение в состав не форсируется. В клубе хотят, чтобы он восстановился полностью.

Спешить смысла нет. Всё хорошо. «Вашингтон» выиграл шесть из семи последних матчей и поднялся на первое место в сводной таблице НХЛ. Причём пять побед одержал в основное время. Подопечные Спенсера Карбери показывают отличный агрессивный хоккей. Очень слаженный и динамичный, с порядком в защите и мощной атакой.

«Вашингтон» исправно создаёт уйму моментов. В 27 матчах забито 109 голов — больше всех. «Кэпиталз» должны уверенно победить «Коламбус». История очных встреч всецело на их стороне. «Блю Джекетс» выиграли всего-навсего одну из восьми последних в регулярном чемпионате, и то в овертайме. Пять проиграли по итогам 60 минут. В этот раз «столичным» вряд ли потребуется больше. Они на отличном ходу.