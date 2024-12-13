Букмекеры назвали фаворита матча «Вальядолид» — «Валенсия»

13 декабря в городе Вальядолид состоится матч 17-го тура Примеры, в котором встретятся «Вальядолид» и «Валенсия». Стартовый свисток на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» прозвучит в 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Валенсии» предлагается с коэффициентом 2.55, что приблизительно равно 38% вероятности.

Победа «Вальядолида» оценивается коэффициентом 3.33 — в районе 29%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.00, что составляет около 33%.

В то же время, аналитики уверены, что матч «Вальядолид» — «Валенсия» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.