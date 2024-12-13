Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры назвали фаворита матча «Вальядолид» — «Валенсия»

Букмекеры назвали фаворита матча «Вальядолид» — «Валенсия»
Аудио-версия:
Комментарии

13 декабря в городе Вальядолид состоится матч 17-го тура Примеры, в котором встретятся «Вальядолид» и «Валенсия». Стартовый свисток на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» прозвучит в 23:00 мск.

Материалы по теме
Станкович и Угальде ведут «Спартак» к чемпионству! Но есть нюанс
Станкович и Угальде ведут «Спартак» к чемпионству! Но есть нюанс

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Валенсии» предлагается с коэффициентом 2.55, что приблизительно равно 38% вероятности.

Победа «Вальядолида» оценивается коэффициентом 3.33 — в районе 29%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.00, что составляет около 33%.

В то же время, аналитики уверены, что матч «Вальядолид» — «Валенсия» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

Материалы по теме
В РПЛ три претендента на золото, а фаворит всё равно «Зенит»!
В РПЛ три претендента на золото, а фаворит всё равно «Зенит»!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android