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«Вальядолид» — «Валенсия»: прогноз на матч чемпионата Испании

«Вальядолид» — «Валенсия»: прогноз на матч чемпионата Испании
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Вальядолид» — «Валенсия».

Ставка: ничья за 3.00.

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Из-за неудовлетворительных результатов «Вальядолид» расстался с Пауло Пессолано. Наставник был отправлен в отставку после крупного домашнего поражения от «Атлетико» (0:5).

У «Валенсии» дела идут не сильно лучше: предпоследняя строчка в турнирной таблице. Однако с увольнением Рубена Барахи не торопятся. Боссы поддерживают специалиста и верят, что у него получится наверстать упущенное. Легендарная для фанатов фигура среди прочего выполняет роль громоотвода.

У «летучих мышей» несколько игр в запасе. Временами им просто не хватает везения. В предыдущем туре «оранжевые» очень обидно уступили «Райо Вальекано» (0:1). Они нанесли в шесть раз больше ударов в створ, но пропустили после подачи с углового. Георгий Мамардашвили не дотянулся до мяча.

До кучи, голкипер «Ливерпуля», выступающий на правах аренды за «Валенсию», получил травму и выбыл примерно на три недели. Команда и без того пропускала много — в 14 встречах 22 мяча (в среднем немного больше 1,5 гола за игру). Без Мамардашвили будет ещё сложнее.

Предлагаем сделать ставку на ничью. Для «Валенсии» такой результат можно считать хорошим. У неё беда с выездами — две ничьих против пяти поражений в Примере. Вряд ли команды будут сильно рисковать. Тем более у них многое не получается. Ожидается много борьбы, мало качества и голов. Результативность клубов в числе худших в лиге.

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