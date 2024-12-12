«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 3.25.

«12 декабря в 6-м туре Лиги Европы состоится противостояние «Рейнджерс» и «Тоттенхэма». Примерно равная игра. Я не уверен, что «шпоры» тут приедут основным составом. В таких условиях у шотландцев есть шанс на успех.

Сейчас в таблице соперники стоят на соседних строчках. У них по 10 баллов в активе. Выше идёт «Рейнджерс» — на восьмой позиции. У него больше забитых голов, чем у «Тоттенхэма», располагающегося в итоге на девятой строчке. Если бы сейчас был финиш группового раунда, то команда Постекоглу попала бы только в 1/16 плей-офф. Но я уверен, что за три тура ситуация ещё изменится, скорее всего, в лучшую сторону для обеих команд.

«Тоттенхэм» начинал турнир явным фаворитом на попадание в топ-3. И свой статус он подтверждал — три победы в трёх турах, 3:0 с «Карабахом», 2:1 с «Ференцварошем» и 1:0 с АЗ. Но вот затем, встретив более серьёзную оппозицию, «шпоры» начали терять очки — 2:3 с «Галатасараем» и 2:2 с «Ромой».

А вот «Рейнджерс» чередовал победы и неудачи в турнире. Обыграть ему удалось далеко не самых сильных соперников, что было очевидным — 2:0 с «Мальмё», 4:0 со «Стяуа» и 4:1 с «Ниццей». Так же как и «Тоттенхэм», когда противник был чуть более сильным, сразу же шотландцы очки теряли — 1:4 от «Лиона» и 1:1 с «Олимпиакосом».

Если же брать другие недавние матчи соперников, то ситуация у представителя Шотландии выглядит более позитивно. Сейчас клуб идёт на серии из четырёх побед во всех турнирах. А вот у «Тоттенхэма» — обратная ситуация. Уже в четырёх встречах кряду он не может набрать по три очка. Причем несколько игр были не такими уж конкурентными — 1:1 с «Фулхэмом» и 0:1 с «Борнмутом».

Учитывая последние игры «Тоттенхэма», а также то, что в этом туре он будет гостевым коллективом, рискну и поверю всё-таки в «Рейнджерс», Видно, что клуб испытывает меньше проблем. Ставлю на победу хозяев поля с коэффициентом 3.25», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».